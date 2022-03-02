2022/03/02 | 14:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن “لدى روسيا كثير من الأصدقاء، ولا يمكن عزلها”.وقال لافروف في تصريح صحفي، إن “روسيا لن تسمح بامتلاك أوكرانيا سلاحا نوويا”، مؤكدا أن “العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بما فيها كييف، تهدف إلى نزع سلاح أوكرانيا، وأنه لا يمكن أن نسمح بوجود أسلحة هجومية […]

ظهرت المقالة لافروف: الحرب العالمية الثالثة ستكون نووية مدمرة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لافروف: الحرب العالمية الثالثة ستكون نووية مدمرة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لافروف: الحرب العالمية الثالثة ستكون نووية مدمرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).