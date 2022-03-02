الديمقراطي: مجلس النواب سيعقد جلسة لفتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية

2022/03/02 | 14:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع - محمد الطالبي

أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الأربعاء، عن قرب انعقاد جلسة مجلس النواب لفتح باب الترشيح لاختيار رئيس جمهورية العراق، مبيناً أن تمرير مرشحه متوقف على إجراء واحد.

وقال النائب عن الحزب ماجد شنكالي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مجلس النواب سيدعو الى عقد جلسة خلال الايام القليلة المقبلة، لإصدار قرار بفتح باب الترشيح حسب قرار المحكمة الاتحادية"، مبيناً، أن "هذه الجلسة ستحدد قوة وتماسك ومتانة التحالف الثلاثي".

وأضاف أنه "في حال انعقاد جلسة مجلس النواب، وتم تمرير القرار بأغلبية كبيرة من الاصوات، فذلك سيدل على قوة التحالف الثلاثي"، مبيناً، أن "الكثير من الكتل ستمضي معه باختيار رئيس جمهورية العراق وايضاً تشكيل الحكومة".

وأشار إلى، أن "مرشحنا ما زال ريبر احمد، وهذا القرار خلق نوعاً من الاستقرار، وهو في صالح المضي بانتخاب رئيس الجمهورية وبتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن".

وتابع "بعد قرار المحكمة الاتحادية ستختلف الامور، إذا استطاع التحالف الثلاثي من عقد جلسة بنصاب كبير وتمرير قرار فتح باب الترشيح للمرة الثانية وبنصاب كبير، بالتأكيد، قادر على تمرير مرشحه كرئيس للجمهورية بأقرب وقت".

وقررت المحكمة الاتحادية، يوم أمس الثلاثاء، عدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، فيما اشارت الى امكانية اعادة فتح باب الترشيح مجدداً بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس.

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