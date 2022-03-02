2022/03/02 | 14:16 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على اثنين من المتهمين بقضايا المخدرات في محافظتي كربلاء والبصرة.وذكرت الوزارة في بيان، أن “مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظتي كربلاء والبصرة تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين وضبطت بحوزتهما مواد مخدرة”.وأضافت أنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وتوقيفهما […]

ظهرت المقالة القبض على متهمين اثنين بقضايا المخدرات في كربلاء والبصرة أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهمين اثنين بقضايا المخدرات في كربلاء والبصرة) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهمين اثنين بقضايا المخدرات في كربلاء والبصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).