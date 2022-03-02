2022/03/02 | 14:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب تسعة آخرون في قصف روسي استهدف مقرا للأجهزة الأمنية وجامعة في خاركيف شرق أوكرانيا صباح الأربعاء، بحسب ما نقلت فرانس برس عن جهاز الطوارئ الأوكراني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوكرانيا.. قتلى بقصف روسي استهدف مقرا أمنيا وجامعة في خاركيف) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوكرانيا.. قتلى بقصف روسي استهدف مقرا أمنيا وجامعة في خاركيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).