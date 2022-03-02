نائب: الكتل مطالبة باعلان مبادرة للخروج من ازمة تشكيل الحكومة

2022/03/02 | 14:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طالبت عضو مجلس النواب اقبال اللهيبي، الأربعاء، بمبادرة سياسية يمكن ان تحل ازمة تشكيل الحكومة المستمرة على مدى اشهر.وقالت اللهيبي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “رئاسة مجلس النواب والقادة السياسيين مدعويين الى الاسراع بشكيل الحكومة،مشيرةً الى ان تأخير تشكيلها قد يؤدي الى خلو العراق من قانون موازنة 2022 واستمرار العمل بنظام 21/1 […]

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