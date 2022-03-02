صحيفة عالمية تشيد بأحد أحدث المشاريع الصناعية في كربلاء

2022/03/02 | 14:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيّنت صحيفة "مينا أف أن" العالمية،

بعضاَ من تفاصيل أحد أهم المشاريع التي

شهدتها مدينة كربلاء المقدسة خلال

الفترة القليلة الماضية.

وقالت الصحيفة في تقرير خاص، إنه "قد تم

مؤخراً إفتتاح مصنع (الكوثر) لص

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