2022/03/02 | 14:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_محمد_غريب موراتوف: هل يضغط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الزرّ النووي؟* السلام في العالم هو الهاجس الأول للبشرية التقدمية الذي يعتبر الخط الفاصل ما بين الخراب والدمار والقتل بالجملة والفردي وبين البناء والتقدم والتطور وتحقيق العدالة القانونية والاجتماعية وهناك فروق أخرى معروفة، لم تكن البشرية بخيلة في نضالها من اجل التعايش السلمي والسلام الشامل وبالضد من الحروب الاقليمية مثل حروب شرقي آسيا ، كور ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شبح الحرب الثالثة يهدد البشرية والسلم في العالم - مصطفى محمد غريب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شبح الحرب الثالثة يهدد البشرية والسلم في العالم - مصطفى محمد غريب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).