أثر ضياء غوك ألب في علم الاجتماعي التركي - صفوان قسام

2022/03/02 | 14:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#صفوان_قسام ضياء غوك ألب 1875- 1924 ولد في ديار بكر جنوب تركيا، وتوفي في أنقرة.



هو مؤسس علم الاجتماع التركي وهو عالم وكاتب وشاعر وسياسي ومناضل تركي، ويعتبر أبو القومية التركية.



تقوم أفكاره على المزج بين الإسلامية والتركية والحداثة الأوروبية، حيث يعتبر التركية كعنصر ثقافي والإسلام كعنصر أخلاقي والحداثة كعنصر عالمي.



ناصر الموروث الثقافي الشعبي في مواجهة الموروث الثقافي المتداول في القصور وبين السلاطين، ودعا إلى ......





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