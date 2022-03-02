بهذا الموعد.. جلسة برلمانية مخصصة لمنصب رئيس الجمهورية

2022/03/02 | 14:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر في رئاسة مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بعقد جلسة لفتح الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.

وقال المصدر في تصريح خاص ل (بغداد اليوم) إنه "من المتوقع عقد البرلمان العراقي جلسة تتضمن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية منتصف الأسبوع المقبل بعد قرار المحكمة الاتحادية".

وأضاف ان "حراك قوي يقوده التحالف الثلاثي، الكتلة الصدرية، تحالف السيادة، الحزب الديمقراطي الكردستاني، لعقد هذه الجلسة بأسرع وقت".

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