2022/03/02 | 14:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أفاد مصدر امني في قيادة عمليات محافظة الانبار ، الأربعاء ، باقتحام القوات الامنية لمناطق صحراء قضاء هيت غربي الانبار لتعقب فلول “داعش” الاجرامي.وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/ ان” القوات الامنية اقتحمت مناطق صحراء قضاء هيت غربي الانبار، على خلفية معلومات استخباراتية افادت بوجود مجاميع صغيرة من بقايا ارهابي داعش في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الامنية تتعقب بقايا “داعش” في صحراء هيت) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الامنية تتعقب بقايا “داعش” في صحراء هيت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).