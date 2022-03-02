2022/03/02 | 14:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت مصادر سياسية ،اليوم الأربعاء، إن قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية سيعمق الأزمة السياسية في العراق.

وأوضحت المصادر أن رمي الكرة إلى البرلمان يمثل مشكلة حقيقية، اذ يمنح ذلك أطرافا سياسية ورقة ضغط قوية قد تؤدي ربما الى منع انعقاد جلسة فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية.

واعتبرت أن قرار المحكمة الاتحادية من شأنه أيضا أن يزيد من إحراج بعض القوى التي كانت تأمل أن تحسم المحكمة نهائيا بعدم دستورية فتح باب الترشح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر سياسية: قرار الاتحادية قد يقود إلى شلل سياسي طويل المدى) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصادر سياسية: قرار الاتحادية قد يقود إلى شلل سياسي طويل المدى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).