انطلاق عملية أمنية في حوض الوقف بديالى لملاحقة اهداف ارهابية

2022/03/02 | 14:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمنى مطلع ،اليوم الأربعاء، بانطلاق عملية عسكرية في حوض الوقف بمحافظة ديالى.

وقال المصدر ان قوات مشتركة انطلقت بعملية عسكرية من محوريين لمداهمة وتفتيش محيط ناحية ابي صيدا وقراها ضمن حوض الوقف لتعقب خلايا داعش.

واشار الى ان العملية تلاحق نحو عشرة اهداف وفق المعلومات الاستخبارية، لافتا الى ان فرق مكافحة المتفجرات تشارك في دعم العملية من خلال تمشيط الطرق والبساتين امام القوات الامنية.

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