التحالف الدولي يزود قوات البيشمركة بدفعة جديدة من الآليات العسكرية

2022/03/02 | 14:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

زود التحالف الدولي ،اليوم الأربعاء، المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية قوات البيشمركة بدفعة جديدة من الآليات العسكرية القتالية والخدمية.

وجرت عملية تسليم عدد من الآليات العسكرية القتالية والخدمية بحضور ممثلين عن الوحدات العسكرية التي سيتم توزيعها عليها، ونقل بيان صادر عن وزارة شؤون البيشمركة شكر الوزارة للتحالف الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار البيان إلى إن هذه المساعدات ستجعل البيشمركة أقوى في الحرب ضد الإرهاب والإرهابيين، داعيا في الوقت ذاته الوحدات العسكرية إلى حماية هذه المعدات والمستلزمات واستخدامها عند الضرورة.

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