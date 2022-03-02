النزاهة: ضبط أكثر من 600 طن من مادة الزيت منتهية الصلاحية

2022/03/02 | 14:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاربعاء، ضبط اكثر من 600 طن من مادة الزيت منتهية الصلاحية في مصنعين للشركة العامة للمنتوجات الغذائية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن.وذكرت الهيئة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز انها “الفت فريقي عمل من مديرية تحقيق الهيئة في بغداد، للتحري والتقصي عن معلومات تلقتها من مكتب أحد أعضاء مجلس […]

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