العسل يسجل ادنى مستوى له منذ 18 عاما في ديالى

2022/03/02 | 14:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… كشفت جمعية النحاليين العراقيين، الاربعاء، عن انحدار غير مسبوق في انتاج ما اسمته ذهب ديالى هو الأدنى منذ 18 عاما.وقال رئيس الجمعية علوان المياحي في حديث لـ/ المعلومة/،ان”بعد اجراء احصائيات ميدانية عن كمية العسل المنتج في ديالى خلال 2021 تبين انه اقل من 70 طن وهو اقل معدل منذ 18 سنة”، مبينا […]

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