الاستثمار تعلن عن مشروع صناعي

2022/03/02 | 14:47 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّد المسؤول متابعة المشروع باهتمام كبير

الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت هيئة الاستثمار، الأربعاء، عن مشروع صناعي "فريد من نوعه" في محافظة الأنبار.

وقال رئيس الهيئة مهدي النومان في تصريح، إنّ "الهيئة سعت ومنذ بدء عملها إلى التركيز على القطاعات الحيوية والمهمة، حيث منحت العديد من الإجازات الاستثمارية لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية في محافظة الأنبار وضواحيها، وقدمت لها الدعم والإسناد وفق قانون الاستثمار ومن بينها القطاع الصناعي لدوره الإيجابي في تعزيز الصناعات المحلية وجعله في المقدمة لمنافسة المنتجات المستوردة".

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وأضاف النومان، أنّ الهيئة تنفذ الآن "مشروع إنشاء معمل الهايبو كلورايت، وقد حظي باهتمام كبير من قبل الهيئة كونه يعد من المشاريع المهمة والفريدة من نوعها على مستوى العراق"، مبينًا أنّ "المشروع سخَّر إمكانياته كافة للنهوض بواقع الصناعة في العراق، فضلاً عن اعتماده أمهر الكفاءات وأحدث التقنيات، بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل ولمختلف الاختصاصات".

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