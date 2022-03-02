بالصور.. الصناعات العسكرية الوطنية تزين معرض الأمن والدفاع

2022/03/02 | 14:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – تصوير صفاء علوان

وثقت وكالة الأنباء العراقية (واع)، الصناعة العسكرية العراقية في معرض الأمن والدفاع الذي أقيم بدورته العاشرة في بغداد بحضور عدد كبير من المسؤولين بينهم وزير الدفاع جمعة عناد والنائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي.

وشارك في المعرض الذي أقيم على ارض معرض بغداد الدولي عدد كبير من الشركات المحلية وخاصة هيئة التصنيع الحربي وشركات أجنبية.

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