عمره أكثر من قرن ويحقق أرقاما قياسية.. ما سر التايلاندي جانبرام؟

2022/03/02 | 14:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تمكن العداء التايلاندي ساوانغ جانبرام الذي يبلغ 102 عام، من تحقيق رقم قياسي بعد نجاحه في قطع مسافة 100 متر بـ27.08 ثانية فقط، فيما كشف السر وراء صحته الجسدية وعمره الطويل.

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ويشتهر الرياضي جانبرام بكونه أقدم عداء في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، وشارك 4 مرات في بطولة تايلاند السنوية للرياضيين الأساتذة.

وفي مطلع الأسبوع خلال الدورة السادسة والعشرين للبطولة، التي أقيمت في مقاطعة ساموت سونغخرام بجنوب غرب البلاد، فاز بجميع الميداليات الذهبية في فئة 100-105 أعوام، إذ تجاوز جميع المنافسين في تلك الفئة العمرية.

وعندما سئل عن السر وراء عمره الطويل، قال ساوانغ: "ممارسة الرياضة جعلتني قويا وجيدا.



بالإضافة إلى ذلك، تساعد التمارين على تحسين شهيتك حتى تأكل جيدا أيضا".

ويعتاد ساوانغ المشي يوميا مع ابنته سيريبان (70 عاما) مع القيام بأعمال منزلية بسيطة مثل كنس الأوراق المتساقطة في الحديقة.



لكنه كان يزيد من الجرعة قبل المنافسات، إذ كان يتدرب مرتين في اليوم لمدة أسبوع في ملعب محلي مع ابنته.

وذكرت سيريبان: "لدى والدي دائما أفكار إيجابية...



لذلك فهو فإن حالة صحته العقلية عظيمة.



وفيما يتعلق بالصحة الجسدية، يكتسب المزيد من القوة".

وقد أتى التدريب بثماره، إذ كان الوقت الذي استغرقه ساوانغ في سباق مئة متر هذا العام أفضل رقم شخصي ورقما قياسيا جديدا لفئته العمرية في تايلاند.

الرقم القياسي العالمي الحالي مسجل باسم يوسين بولت في 2009، وهو 9.58 ثانية.

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