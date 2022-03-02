2022/03/02 | 14:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جنود أوكرانيون مصابون يتعهدون بالعودة للقتال فور تعافيهم

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