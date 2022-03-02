عالم ما بعد الحرب في اوكرانيا، لن يكون كما قبلها

2022/03/02 | 14:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / مزهر جبر الساعدي ..ان الولايات المتحدة، خططت لإضعاف الاتحاد الروسي، بأساليب ووسائل متنوعة ومختلفة، ان من اهمها؛ هو محاصرتها، ولف حبال الناتو حول رقبتها، وتجريدها من قوة الردع المقابل.واعني هنا؛ التأثير المدمر للضربة الاستباقية، على قوة الردع المقابل، او الضربة الجوابية.وهذا هو ما تخشاه روسيا، كما كان يخشاه الاتحاد السوفيتي، […]

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