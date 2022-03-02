اوكرانيا تعلن احباط محاولة لاغتيال رئيسها في كييف

2022/03/02 | 14:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة الأوكرانية، إحباط

محاولة اغتيال الرئيس الأوكراني

فولوديمير زيلينسكي.

وقال مجلس الأمن القومي الأوكراني في

بيان، إنه تم إحباط محاولة إغتيال

الرئيس زيلينسكي في العاصمة الأوكرانية

كييف.

وي

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