البيشمركة تتسلم مساعدات عسكرية من التحالف الدولي

2022/03/02 | 14:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلمت وزارة البيشمركة مجموعة جديدة من

المساعدات العسكرية التي قدمتها قوات

التحالف الدولي.

جرى ذلك خلال مراسيم، بحضور عدد من ضباط

وزارة البيشمركة وقيادة قوات التحالف

الدولي وعدد من المستشارين العسكريي

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