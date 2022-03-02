المحكمة الاتحادية تعلن عدم صحة قرار تشكيل لجنة

2022/03/02 | 14:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها

بعد صحة قرار تشكيل لجنة التحقيق بقضايا

الفساد والجرائم

وجاء في بيان المحكمة الذي حصلت وكالة

نون الخبرية على نصه بمايلي :

اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها

الم

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