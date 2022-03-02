وزير العدل يعزل (3) موظفين لارتكابهم مخالفات قانونية خلال عام 2022

2022/03/02 | 14:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، عن صدور عقوبة العزل بحق (3) موظفين لارتكابهم أخطاء وتجاوزهم القانون الوظيفي خلال عام 2022.

واكد اعلام الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد، أصدر قرار بعزل (3) موظفين مؤخراً بحق موظفين وحراس إصلاحيين لارتكابهم أخطاء وتجاوزهم القانون الوظيفي".

وأوضح ان "الوزير قام في وقت سابق بعزل عدداً من الموظفين والحراس الاصلاحيين لتجاوزهم القانون الوظيفي وانه ماضً في تطبيق القانون بحق المتجاوزين والمسيئين للوظيفة العامة والذي من شأنه يساهم في وضع مصلحة المواطن في نصابها الصحيح والارتقاء بمستوى الخدمة والحد من ظاهرة التجاوز وهدر المال العام".

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