الاتحاد يهاجم المحكمة الاتحادية.. “تلعب سياسياً للملمة أوراق المتخاصمين”

2022/03/02 | 14:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..هاجم عضو الاتحاد الوطني الكردستاني أيوب احمد، الأربعاء، المحكمة الاتحادية اثر قرارها الأخير بخصوص فتح باب الترشيح، موضحاً أن المحكمة تلعب سياسياً لملمة اوراق المتخاصمين.وقال احمد في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “عدم حسم المحكمة الاتحادية للدعوة المقدمة لها يهدف للعب سياسياً ولا تريد أن تؤدي دورها القانوني”، مشيراً إلى أن […]

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