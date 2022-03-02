2022/03/02 | 14:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علق القيادي في الإطار التنسيقي علي الفتلاوي، اليوم الأربعاء، على نية مجلس النواب عقد جلسة خاصة للتصويت على فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من جديد.وقال الفتلاوي، في تصريح لوكالة ايرث نيوز، ان “عقد جلسة للبرلمان من أجل فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من جديد، يتطلب عقد الجلسة والتصويت فيها بحضور […]

ظهرت المقالة لها شرط..



الإطار التنسيقي يعلق بشأن جلسة التصويت على فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لها شرط.. الإطار التنسيقي يعلق بشأن جلسة التصويت على فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لها شرط.. الإطار التنسيقي يعلق بشأن جلسة التصويت على فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).