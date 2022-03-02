الحلبوسي والسفير الأميركي يؤكدان استمرار التعاون وفق الحوار الاستراتيجي

2022/03/02 | 15:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ،اليوم الأربعاء، السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر.

وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والتأكيد على استمرار التعاون وفق متبنيات الحوار الاستراتيجي، فضلاً عن مناقشة تطورات الأوضاع في العراق والمنطقة.

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