بارزاني يجري مباحثات سياسية مع بلاسخارت ويشيد بدور الامم المتحدة

2022/03/02 | 15:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث الزعيم الكردي مسعود بارزاني ،اليوم الأربعاء، تطورات العملية السياسية مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، في أربيل.

وذكر بيان لمكتب بارزاني، انه تم تبادل الرؤى حول اخر تطورات العملية السياسية في العراق والخطوات الدستورية في تشكيل الحكومة الجديدة والحلول المناسبة لتمرير العملية السياسية في البلاد.

وناقش الاجتماع مشاكل الاقليم وبغداد والتنسيقَ والعمل المشترك بين حكومة الاقليم والحكومة العراقية ودور الامم المتحدة بهذا الخصوص.

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