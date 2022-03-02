انطلاق فعاليات بغداد عاصمة الشباب العربي

2022/03/02 | 15:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحضور رسمي وعدد كبير من الشخصيات الرسمية المحلية افتتح منهاج بغداد عاصمة الشباب العربي وبرعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي واشراف وتنظيم وزارة الشباب والرياضة.

ويشارك في المهرجان عشر دول عربية، ستقدم فنوناً شبابية مختلفة، اذ كرس المهرجان لمسرح الشارع الشبابي، الذي اقيم في ساحة انقاذ العراق، بجانب الكرخ.



وعرضت أمس فرقة المسرح الشبابي التونسي مسرحية زينة البلدان.

وقال امين بغداد المعمار علاء معن ان العراق يسعى لإعادة الوجه الحقيقي لمدينة بغداد كمنارة للحضارة العربية والإسلامية، مشيراً الى ان امانة بغداد تعمل على تنفيذ رؤية رئيس الوزراء بشأن تطوير مدينة بغداد.

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