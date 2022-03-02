الطاقة هي محرّك الأزمة الروسية الأمريكية وليس أوكرانيا

2022/03/02 | 15:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / زكي رضا..العالم اليوم على صفيح ساخن، فالتدخل العسكري الروسي في أوكرانيا والعلاقات المتأزمّة جدا بين روسيا وأمريكا والناتو وحلفائهما من جهة ثانية، يُنذر بمستقبل محفوف بالمخاطر على كامل السلام العالمي، خصوصا وأنّ القوى المتصارعة وعلى رأسيهما الولايات المتحدة وروسيا يمتلكان خزينا من الأسلحة النووية قادرة على تدمير الكوكب عدّة مرات، على الرغم […]

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