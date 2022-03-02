ثلاثة منتخبات توافق على اللعب في البصرة

2022/03/02 | 15:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاربعاء، موافقة ثلاثة منتخبات على اللعب في بطولة ودية بمحافظة البصرة.وقال عضو اتحاد الكرة أحمد الموسوي لوكالة ايرث نيوز إن “ثلاثة منتخبات أرسلت موافقتها الرسمية على القدوم إلى العراق للمشاركة في البطولة الرباعية لمنتخبات الشباب التي ستقام في البصرة”.وأضاف الموسوي أن “البطولة من المؤمل أن […]

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