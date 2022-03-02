بسبب التجاوزات.. نادي الكهرباء يشكو التضامن النجفي لدى اتحاد السلة

2022/03/02 | 15:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..تقدم نادي الكهرباء الرياضي، بشكوى رسمية لدى اتحاد كرة السلة ضد نادي التضامن النجفي بسبب “التجاوزات” التي حصلت في مباراة الفريقين وذكر نادي الكهرباء في بيان تلقت وكالة / المعلومة /، نسخة منه، إن “النادي تابع باهتمام بالغ وباستغراب شديد ما تعرض له وفد نادينا لكرة السلة في محافظة النجف الاشرف اثناء وبعد […]

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