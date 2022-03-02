وزير خارجية أوكرانيا: مطالب الروس لم تتغير وهي ذاتها التي تحدث عنها بوتين

2022/03/02 | 15:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا أن بلاده مستعدة للجولة الثانية من المفاوضات مع روسيا، لكنها لا تعرف بعد متى ستجرى.وفي إحاطة صحفية بثت على صفحة وزارة الخارجية الأوكرانية في موقع “فيسبوك” قال كوليبا: “الجولة الأولى من المفاوضات جرت، وبقيت مطالب الروس، من حيث المبدأ من دون تغيير، هي ذاتها المطالب التي […]

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