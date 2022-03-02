الحكومة الحالية.. استغلت انشغال الاعلام بالحرب الروسية.. فوسعت صلاحياتها.

2022/03/02 | 15:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / حليمة الساعدي..يبدو ان الحرب الروسية الاوكرانية جاءت رحمة للبعض ممن ابتلي بهم العراق فبينما الاعلام ومنصات السوشيل ميديا منشغلة باخبار هذه الحرب وتداعياتها تنفست الحكومة وبعض المنتفعين من هباتها صفقاتها وفسادها، وراحو يكثفون الجهود في نهب مايمكن نهبه وسرقة مايستطيعون سرقته تحت جنح الليل العراقي الطويل الذي لا ندري متى ينقشع.ولم […]

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