الدراويش يبحثون عن الحقيقة 3 - عبدالحميد برتو

2022/03/02 | 15:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالحميد_برتو حين يكتب حَنا مينا حين يكتب الروائي السوري التقدمي حَنا مينا مقدمة لعمل مسرحي ما، تصبح تلك المقدمة جزءاً أصيلاً من مسألة تقويم المسرحية نفسها، وجزءاً من عملية النظر النقدي العام إليها.



في الحالة التي بين أيدينا، مسرحية (الدراويش يبحثون عن الحقيقة) بحث حَنا مينا في عصب المسرحية مُظهِراً جوهرها، وما إستبطنت من قيم ونوازع إنسانية ومحن في مخاضات الحياة ودواليبها.



أبحر في بنيتها السرّدية مكثاً ......





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