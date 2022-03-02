شجرة عمي أحمد الاشتراكيَّة - عبدالرزاق دحنون

2022/03/02 | 15:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرزاق_دحنون وكأن الشاعر الإسبانيّ العظيم أنطونيو ماتشادو قد شاهد عمي أحمد دحنون في صباح يوم شتويّ ماطر، يسير في الطريق المتجه إلى خارج المدينة، يحثُ الخطى إلى البريَّة، يحمل على كتفه شجرة ضخمة مقتلعة حديثاً من حديقة منزله.



ودليل حداثتها هو ذلك التراب الذي "يُشرشر" من شروشها على الطريق، يسير بها وهناً على وهن إلى مستقرّ لها في حفرة عميّقة جَهَّزَها قبل أيام في كرم الزيتون البعيد عن المدينة، فكتب أنطونيو ماتشاد ......





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