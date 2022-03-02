بالفيديو.. بايدن يخلط بين الشعبين الاوكراني والايراني في خطاب الاتحاد

2022/03/02 | 15:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أظهر فيديو متداول للرئيس الامريكي جو بايدن، وهو يخلط بين الشعبين الايراني والاوكراني في أول خطاب له أمام الاتحاد في الكونغرس.وقال مركز الاعلام الرقمي على صفحته بالفيسبوك اطلعت عليه /المعلومة/ إن “الرئيس الأمريكي جو بايدن ذكر الشعب الايراني بدلا من الاوكراني، حيث قال : ربما يطوق بوتين#كييف بالدبابات، لكنه لن يربح قلوب […]

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