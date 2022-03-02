صادقون: الزيادة في أسعار النفط غير مجدية لعدة أسباب

2022/03/02 | 15:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أكدت كتلة صادقون النيابية، الاربعاء، أن الزيادة الحاصلة في أسعار النفط غير مجدية ولن تعود بالنفع على الشعب لعدة أسباب.وقالت النائبة عن الكتلة سهيلة السلطاني في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن “الزيادة الحاصلة في أسعار النفط مبطنة وغير مجدية نتيجة ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية “،مشيرةً إلى أن “ارتفاع السلع والأسعار جاء نتيجة الحرب […]

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