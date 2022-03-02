محاكم الشعب..!

2022/03/02 | 15:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / قاسم ال ماضي || شهد التاريخ محاكمات لقادة ورؤساء ومسؤولين اسائوا التصرف ..كانوا مقصرين او مخدوعين او قادوا الجماهير الى الهاوية ولكن لم نعرف -حسب علمي- عن شعب حُكِمَ بسبب سوء التقدير او الانخادع او جر البلاد والعباد الى مسارات خاطئة لأن الشعب -حسب المعرف- يبحث عن الرفاهية والعدل والمساواة والقصاص من […]

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