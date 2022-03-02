اقتصاد روسيا يتلقى “ضربات جدية” نتيجة عقوبات الغرب

2022/03/02 | 15:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قال ديميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن الاقتصاد الروسي يتلقى “ضربات جدية” بسبب العقوبات التي يفرضها الغرب عقب إعلان الرئيس فلاديمير بوتين شن عمليات عسكرية في أوكرانيا، الخميس.جاء ذلك في تصريح لبيسكوف خلال اتصال مع صحفيين أجانب، الأربعاء، حيث قال “الاقتصاد الروسي يتعرض لضربات جدية”، مضيفا في الوقت ذاته: “لكن هناك هامش […]

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