قفزات متسارعة في أسعار النفط العالمية.. 20 دولارًا أعلى من الخام العراقي

2022/03/02 | 15:49 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

تستمر أسعار النفط العالمية بمواصلة قفزاتها بالتزامن مع تصاعد وتيرة الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

حقق خام برنت القياسي مكاسب لامست 8 دولارات للبرميل وسجل ارتفاعات بنسبة 8%

وقال بنك غولدمان ساكس إن المستثمرين أصبحوا يشعرون بالرضا بشأن المخاطر التي يتعرض لها سعر النفط جراء الغزو الروسي لأوكرانيا، مع تفاؤلهم بشكل مفرط بشأن قدرة الحرب على إبطاء تشديد السياسة النقدية.

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وجاءت الارتفاعات في أسعار النفط بالرغم من إشارات من رؤساء تفيد بإمكانية استخدامهم للاحتياطات النفطية الخاصة بهم لمحاولة السيطرة على الارتفاع في الأسعار.

وحقق خام برنت القياسي مكاسب لامست 8 دولارات للبرميل وسجل ارتفاعات بنسبة 8% ملامسًا حدود 113 دولارًا قبل أن يعاود الاستقرار قرب 110 دولارات.

وفي الوقت ذاته، حقق خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط مكاسب بنسبة 13 بالمئة وبمقدار 11 دولارًا في جلسة الأربعاء، ليستقر بعدها بالقرب من 108 دولارات.

وبنهاية تعاملات أمس الثلاثاء ارتفع خام برنت القياسي بنسبة 7.1% عند 104.97 دولار للبرميل، فيما صعد خام نايمكس الأمريكي بنسبة 8% إلى 103.41 دولار.

وتعقد منظمة الدول المصدرة اجتماعها أوبك يوم الأربعاء 2 آذار/مارس 2022 لبحث التطورات في سوق الطاقة نتيجة للأحداث الجارية.

على اثر ذلك الارتفاعات المتتالية، ارتفعت أيضًا أسعار النفط العراقية، لكنها بقيت بالقرب من 91 دولارًا للبرميل بحسب متابعة "ألترا عراق" لتحديثات البورصة، ما يعني أن خام البصرة الثقيل يقل عن أسعار النفط العالمية بحوالي 20 دولارًا للبرميل الواحد.

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