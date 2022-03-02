استثمار ميسان تعلن عن مشروع يوفر فرص عمل لأبناء المحافظة

2022/03/02 | 15:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

أعلنت دائرة استثمار ميسان، اليوم الاربعاء، ان مشروع لؤلؤة العمارة الاستثماري سيوفر فرص عمل لأبناء المحافظة.

وذكر إعلام الاستثمار في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "بتوجيه من رئيس هيئة استثمار ميسان يوسف الساري وبجهود ومتابعة حثيثة من قبل لجنة متابعة المشاريع في الهيأة، تم تفقد مشروع لؤلؤة العمارة الاستثماري المنفذ من قبل مجموعة شركات (هاركواوف شور الحريري اللبنانية)، حيث تم إنجاز سقف الطابق الأرضي وأعمال تقطيع البلوك 1 و2".

وأضاف أن "العمل جار بتقطيع بلوك 1و2و3و5و6 حيث تقوم الشركة المنفذة بأعمال التقطيع بواسطة (البونز) البلوك الأحمر والذي يتميز بخفة وزنه وقوة عزله للحرارة والصوت وقد وصلت نسبة إنجاز المشروع 40 بالمئة".

واكد أن "المشروع يتكون من برجين ومول متعدد الطوابق ينفذ على مساحة 11 دونماً على (نهر دجلة) في مدينة العمارة صمم بطريقة تمزج بين فن العمارة الحديث وثقافة وتاريخ ميسان العريق"، لافتاً الى ان "المشروع سيحقق قفزة كبيرة في مجال الاستثمار بمحافظة ميسان كونه مشروعاً اقتصادياً ضخماً ويفعل النشاط الأقتصادي كما سيسهم يتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة".

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