الكاظمي يستقبل مساعد الرئيس الإيراني في بغداد

2022/03/02 | 15:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأربعاء، على أهمية تقديم أفضل الخدمات لعوائل الشهداء والجرحى والمعاقين.

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وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (2 آذار 2022)، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل مساعد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ورئيس مؤسسة الشهداء والمضحين أمير حسين قاضي زادة هاشمي والوفد المرافق له".

وأضاف أن "قاضي زادة ابلغ تحيات رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي والنائب الأول لرئيس الجمهورية محمد مخبر إلى الكاظمي، وتطلع الحكومة الإيرانية إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وإلى المزيد من التعاون المشترك في مختلف المجالات، وبما يحقق مصالح الشعبين الجارين وتطلعاتهم في الازدهار والتنمية".

ورحب الكاظمي بالوفد الضيف، وأكد على "أهمية تنمية التعاون الثنائي على مختلف المستويات والصعد".

واطلع الكاظمي بإيجاز على "تجربة مؤسسة الشهداء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مؤكداً على "أهمية تقديم أفضل الخدمات لعوائل الشهداء والجرحى والمعاقين، الذين قدموا أغلى ما لديهم لأجل الوطن وأمن المواطن".

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