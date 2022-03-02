الفائز النهائي في الحرب الأوكرانية

2022/03/02 | 15:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: محمد جواد ظریف - وزير الخارجية

الايراني السابق

أوروبا قديمة وضعيفة وغارقة في عدم

الكشف عن هويتها.



أمّا الولايات المتحدة

الأمريكيّة فقد أصبحت ، وعلى نحو

متزايد، غير مهنيّةٍ في الدفاع عن القيم

ال

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