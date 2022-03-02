ضبط أكثر من 600 طن من مادة الزيت منتهية الصلاحية في مصنعين حكوميين

2022/03/02 | 15:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم

الاربعاء، ضبط أكثر (600) طنٍّ من مادَّة

الزيت منتهية الصلاحية في مصنعين من

مصانع الشركة العامَّة للمنتوجات

الغذائية التابعة لوزارة الصناعة

والمعادن.

دائرة التحقيقا

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