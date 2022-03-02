الكاظمي يستقبل مساعد الرئيس الايراني

2022/03/02 | 15:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى

الكاظمي، اليوم الأربعاء، مساعد رئيس

الجمهورية الإسلامية الإيرانية ورئيس

مؤسسة الشهداء والمضحين السيد أمير

حسين قاضي زادة هاشمي والوفد المرافق

له.

وقد أبلغ ا

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