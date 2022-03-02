2022/03/02 | 15:49 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على هامش حضوره اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب.. الغانمي يلتقي الرئيس التونسي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/03/02 | 15:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (على هامش حضوره اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب.. الغانمي يلتقي الرئيس التونسي) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (على هامش حضوره اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب.. الغانمي يلتقي الرئيس التونسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).