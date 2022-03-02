جونسون يدعو دول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى المطالبة بانسحاب روسي

2022/03/02 | 15:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ،اليوم الأربعاء، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الى إدانة الغزو الروسي لاوكرانيا و”المطالبة” بانسحاب خلال تصويت مرتقب في الجمعية العامة ، متهما موسكو بارتكاب “جريمة حرب” في هذا البلد.

وقال جونسون أمام النواب “الجمعية العامة للأمم المتحدة ستصوت في وقت لاحق خلال النهار وندعو كل الدول الى الإنضمام إلينا لإدانة روسيا والمطالبة بان يسحب بوتين دباباته” مضيفا “اذا قام بوتين، على العكس، بمضاعفة جهوده فسنواصل زيادة الضغط الاقتصادي”.

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