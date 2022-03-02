الأمم المتحدة: 836 ألف لاجئ من أوكرانيا إلى البلدان المجاورة

2022/03/02 | 15:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفع عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى البلدان المجاورة مجددا، ووصل إلى 836 ألف شخص بحسب إحصاء أعدته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ،اليوم الأربعاء.

وبذلك، ارتفع العدد ب 160 ألف لاجئ ببحسب ما أعلن المفوض السامي لشؤون اللاجئين “فيليبو غراندي” خلال نداء عاجل لتمويل مساعدات إنسانية للبلاد وللأشخاص الذين فروا من المعارك.

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