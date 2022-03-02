استبعاد سبعة مصارف روسية من نظام سويفت واستثناء دفعات الغاز والنفط

2022/03/02 | 15:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استبعدت الدول السبع والعشرون الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ،اليوم الأربعاء، سبعة مصارف روسية من نظام سويفت المالي العالمي إلا انها استثنت مؤسستين ماليتين كبيرتين مرتبطتين بقطاع المحروقات على ما جاء في الجريدة الرسمية للاتحاد.

ومن بين هذه المؤسسات “في تي بي” ثاني مصارف روسيا.

في المقابل لا تشمل الإجراء مصرف “سبيربنك” الرئيسي في البلاد الذي يمر عبره الجزء الأكبر من التسديدات لإمدادات الغاز والنفط الروسيين التي تعتمد عليها الدول الأوروبية بشكل كبير.

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